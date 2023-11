Atlético-MG vence Flamengo por 3 a 0 e entra na briga pelo título

A etapa final teve grande atuação de Edenílson. O meia ampliou o placar no primeiro minuto após o intervalo, em contra-ataque fulminante puxado por Paulinho. O Flamengo tentou ir para cima, com as entradas de Everton Ribeiro e Gabigol, mas o meia saiu lesionado logo depois. A equipe de Tite no segundo tempo não ofereceu grandes riscos ao gol de Everson, que trabalhou mais durante a primeira etapa. Em outro contra-ataque, o Atlético-MG matou o jogo com o gol de Rubens, após lançamento de Edenílson para Pavón.