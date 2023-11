Valencia e Pedro Henrique marcam, e Inter vence o Cuiabá na Arena Pantanal

O Inter, enfim, conheceu a primeira vitória na Arena Pantanal. Na noite desta quarta-feira, o Colorado aplicou 2 a 0 no Cuiabá. Os gols da partida saíram no segundo tempo. Aos seis minutos, Enner Valencia recebeu lançamento de Wanderson e chutou por cima de Walter. No fim, aos 43, Mauricio cruzou para Pedro Henrique garantir os três pontos. Com o resultado, o Colorado ainda acabou com as chances de rebaixamento, já que tem sete a mais que o Vasco, 17º e primeiro do Z-4 (49 a 42), e está virtualmente classificado à Sul-Americana. O Santos, 15º com 43, tem saldo – 21, enquanto o dos gaúchos é de – 2.