Há mais de 2 meses fechada, ponte Metálica segue sem obras de manutenção na capital

No início do mês de setembro, o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) informou que o projeto de manutenção da ponte Juscelino Kubitschek, a ponte metálica, seria realizada em formato emergencial e a mobilização de trabalhadores para execução dos serviços deveria ocorrer em três semanas. Nesta terça-feira, 3 de outubro, o ac24horas não presenciou registro de nenhum tipo de trabalho no local.

A ponte está há mais de dois meses interditada e poderá ficar até 4 meses fechada no Centro da capital acreana,

com prazo máximo de conclusão dos trabalhos em quatro meses, garantiu o Deracre.

Contudo, o Deracre disse à reportagem que a empresa contratada já trabalha na mobilização de servidores e equipamentos e deve construir ainda nesta semana o canteiro de obras para prosseguir com o cronograma dos serviços.

A estrutura é de suma importância para a fluidez do trânsito. O extrato de contrato do projeto já foi publicado no Diário Oficial do Acre (DOE). Construída há mais de meio século, a ponte passará por manutenção num projeto que conta com orçamento estimado em R$ 3 milhões.

A demora no processo para reforma da ponte mais antiga de Rio Branco é apontada como um dos motivos para a saída do engenheiro Beto Murad do cargo de presidente do Deracre, exonerado no mês passado.