Kaká cita depressão e revela ter treinado chorando quando estava no Real Madrid

O ex-melhor jogador do mundo, Kaká, desabafou sobre os problemas psicológicos que sofreu durante a passagem pelo Real Madrid, entre 2009 e 2014. Em entrevista ao podcast “JesusCopy” na última semana, o ex-jogador contou ter “treinado chorando” por não conseguir desempenhar o esperado pelo time merengue.

“Nos quatro anos de Real Madrid, tive altos e baixos. Tiveram momentos em que eu entrava no jogo, fazia dois gols e pensava: ‘Agora vai’. De repente, entrava em uma sequência de de não jogar. Meu problema no Real Madrid era de continuidade. No começo, por lesão, depois, com o Mourinho. Mas, aos poucos, começou a dar essa depressão. As notícias no Real são extremamente potencializadas, tanto para o lado bom quanto para o ruim”, contou Kaká.

“A crítica vinha muito pesada. ‘Pagaram não sei quanto, e você não rende’. E na capa do jornal escrito: ‘Vai embora!’ (…) Era diariamente esse bombardeio. Foi um período barra. E aí entrei nessa depressão, de treinar chorando, de dificuldade. Os caras falando que eu era teimoso, para ir embora. Mas eu fiquei. Tinha dia que eu me perguntava: ‘Sou o melhor do mundo ou uma das piores contratações da história do Real?”, finalizou.

Kaká chegou na Espanha dois anos após conquistar o prêmio de melhor jogador do mundo, em 2007, quando atuava pelo Milan, da Itália. O brasileiro foi apresentado no Real Madrid junto de outros craques, como Cristiano Ronaldo e Xabi Alonso. Apesar disso, em menos de cinco anos, o camisa 8 não performou como o esperado e fez 29 gols em 120 partidas.