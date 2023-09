Sesacre leva atendimento itinerante de neuropediatria ao município de Porto Acre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) realizou nos dias 15 e 16 de setembro, em Porto Acre, a 7ª edição do programa Saúde Itinerante Multidisciplinar Especializado em Neuropediatria.

Esta é a primeira vez que a Sesacre vai à Porto Acre para levar o atendimento de neuropediatra. Mais de 140 crianças da Vila do V, Vila Caquetá e Vila do Incra foram atendidas na ação.

A moradora Sara Aquino elogiou o atendimento que a filha, Luiza Aquino, recebeu. “Fomos muito bem atendidas, foi bem rápido! Gostei bastante”, declarou.

O programa foi realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Acre e Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, destacou que levar o atendimento ao paciente no seu local de origem contribui para a qualidade de vida das pessoas. “Todos os esforços estão sendo feitos para que a gente consiga garantir políticas públicas de saúde efetivas e de qualidade para a população do nosso Estado”, afirmou.

Além de atendimentos em neuropediatria, também foram realizados atendimentos de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga, pediatria, emissão da carteira digital do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e capacitação para equipes do município continuarem com o serviço.