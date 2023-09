Segurança Pública do Acre deflagra Operação “Saturação Integrada” em Rio Branco

Como reforço às ações de Segurança que são desenvolvidas pelo Governo do Acre, foi deflagrada nessa sexta-feira,15, a Operação “Saturação Integrada” em toda a cidade de Rio Branco. As ações contam com a presença dos órgãos que formam o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) e tem o intuito de coibir as ações delituosas nas ruas da capital acreana.

Com emprego direcionado e estratégico da tropa, em lugares de maior fluxo e permanência de pessoas, as ações inicialmente possuem caráter preventivo, com policiamento ostensivo e abordagens também em locais com altos índices de delitos. O reforço do policiamento ostensivo, busca, assim, aumentar a presença das instituições de segurança nas ruas, evitando ações criminosas.

A Coronel Marta Renata, diretora operacional da PMAC, destacou a importância do reforço do policiamento na capital. “A operação reforça as ações preventivas e repressivas, por meio de atividades de presença e bloqueios táticos, abordagens policiais e fiscalização de veículos, bem como outras medidas, com vistas a otimização do policiamento ordinário”, disse.

Ela enfatiza ainda o trabalho conjunto e integrado que vem sendo desenvolvido no Estado do Acre, com intuito de oferecer maior segurança ao cidadão. “A integração entre as forças do Sisp reforça o efetivo policial ao promover maior efetividade ao cumprimento da missão, garantindo segurança pública à população riobranquense”, destacou a coronel.

Estiveram presentes equipes dos três batalhões de área da capital e das unidades especializadas da PMAC, além de profissionais do Departamento Estadual de Trânsito (Detran); do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer); do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron).