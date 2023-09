Iapen promove Corrida da Polícia Penal neste domingo (17)

Com muita disposição, 300 atletas devem participar da Corrida da Polícia Penal e do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC), no próximo domingo, 17. A largada será Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), em Rio Branco, com concentração às 6h30 e saída às 7h.

A ação, segundo o Núcleo de Apoio ao Servidor Penitenciário (Nasp) da instituição, busca incentivar o esporte, lazer, integração e, principalmente, a qualidade de vida dos servidores e da população em geral.

Para Mailson Leal, organizador do evento, a corrida é uma forma de atrair a comunidade em geral, celebrar o aniversário do Iapen e ainda fazer menção ao Setembro Amarelo, mês de valorização à vida. “É uma corrida que tem muita mensagem, para cuidar da saúde física; então temos uma expectativa muito boa para unir a nossa força com a da comunidade em geral”, destaca o organizador.

A corrida é fruto de um projeto que já vem sendo feito, há pelo menos 3 anos, pelo Núcleo de Apoio ao Servidor Penitenciário, o Endorfinasp, que visa estimular o cuidado com a Saúde física e psicológica do servidor. Segundo Adriana Santos Pessoa, coordenadora do Nasp, os servidores costumam se reunir, pelo menos três vezes na semana, para praticar a corrida em grupo. “Endorfinaspe vem de endorfina, que é produzida pelo organismo através da atividade física. Então nossa ideia foi criar um projeto que estimulasse essa prática de atividade física porque ela é uma aliada tanto para o corpo quanto para a mente humana.” Ressalta a Coordenadora.

A servidora Camila Rocha vai participar da competição. Ela diz que o Nasp tem desenvolvido muitas atividades voltadas para a qualidade de vida dos servidores e é com muita alegria que vai participar dessa corrida. “Os servidores estão bem ansiosos, bem animados, com muitas expectativas. Vai ser uma festa bem linda”, frisou.

Os atletas que optaram percorrer cinco quilômetros saem do Cieps em direção à Cidade da Justiça, Portal Ipê, e retornam ao ponto de partida. Já os que optaram pelo percurso de dez quilômetros irão até o Parque do Tucumã e depois retornam para o Cieps. Segundo Mailson, a expectativa é de que às 9h o evento seja concluído, com a premiação dos vencedores.