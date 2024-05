Girona vira sobre o Barcelona, e Real Madrid fatura o título espanhol antecipado

Grito liberado

O Real Madrid pode comemorar que é campeão da La Liga pela 36ª vez! Com diversos poupados, o time do técnico Carlo Ancelotti fez 3 a 0 em cima do Cádiz, no Santiago Bernabéu. Brahim Díaz, Bellingham e Joselu balançaram a rede e permitiram ao clube madrileno sonhar com a taça já neste sábado. Horas depois, a derrota do Barcelona para o Girona deu aos merengues o título com quatro rodadas de antecipação.

Inalcançável

O Real Madrid foi a 87 pontos e faturou o título tendo sofrido apenas uma derrota até o momento. Com o triunfo dos merengues sobre o Cádiz, o Barcelona, que entrou em campo a 14 pontos do rival e em segundo lugar, precisava vencer para continuar com chances. Porém, o Girona levou a melhor por 4 a 2, em casa, e pôs fim às pretensões do gigante catalão.