Polícia Militar prende homem que praticava diversos furtos em loja de Rio Branco

Durante patrulhamento de rotina, uma guarnição do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu um homem, na noite desta quarta-feira, 3, que andava nas ruas do centro da cidade portando uma arma branca, tipo “facão”. O indivíduo já havia efetuado diversos roubos e furtos em em loja de departamentos da capital, e era procurado pela prática de dezenas de delitos na região.

Segundo boletins anteriores, registrados via 190, o criminoso, junto com comparsas de uma facção criminosa, frequentemente roubava o estabelecimento comercial utilizando uma arma branca, durante o dia e nas madrugadas, quando destruia o patrimônio para facilitar o crime.

A polícia, os funcionários relataram que chegaram a ser ameaçados pelo homem, que levava “recados” de faccionados para que a loja negociasse valores como forma de evitar mais furtos e represálias.

Preso em flagrante, o indivíduo foi levado à Delegacia de Flagrantes e deverá responder por diversos crimes.