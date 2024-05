SAMU e Força de Segurança recebem trote e são mobilizados pra suposta ocorrência em Rio Branco

Por Davi Sahid

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi alvo de mais um trote na tarde desta terça-feira, 7. Segundo informações da central do SAMU, a chamada foi recebida por volta das 14h e, como protocolo padrão, a equipe da ambulância 01 chegou ao suposto local indicado em menos de 4 minutos.

Dessa vez, o chamado falso alegava a presença de uma vítima de ferimento por arma de fogo em frente à Escola Lourenço Filho, localizada na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Bosque. Ao chegar ao local indicado, a equipe de suporte avançado do SAMU encontrou não a vítima, mas sim as viaturas do 1° Batalhão da Polícia Militar, também mobilizadas para a mesma suposta ocorrência. Após uma busca minuciosa, tanto os socorristas do SAMU quanto os Militares perceberam que haviam sido enganados por uma falsa ligação.

Essa situação de trotes está se tornando cada vez mais preocupante, uma vez que uma ambulância de suporte avançado foi deslocada para uma ocorrência falsa, deixando a população de Rio Branco e dos municípios próximos sem atendimento.

Os números de trotes

Em 2023, a PM e o SAMU registraram quase 5 mil trotes, uma média de falsas comunicações de crime alarmante em comparação com outros estados.

Das 508.267 ligações realizadas para a emergência da Polícia Militar, 4.902 foram trotes. Essas chamadas falsas prejudicam não apenas o trabalho das forças de segurança, mas também a população, que pode ser deixada desassistida em uma ocorrência genuína.

Questionada sobre as medidas de punição para os responsáveis pelos trotes, a assessoria da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) informou que não há punição específica, mas que os números identificados como responsáveis pelos trotes são bloqueados manualmente no sistema.

No entanto, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o número de trotes não foi significativamente elevado, embora tenha havido um aumento nas chamadas falsas de 2022 para 2023. Em 2022, o órgão registrou 205 trotes, enquanto em 2023 foram 259. O mês com o maior número de ligações falsas foi setembro, com 48 chamadas, seguido por outubro com 33, novembro com 30 ligações e dezembro com 29.