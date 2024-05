Mais de 300 casos de febre oropouche forma confirmados no Acre entre 2023 e 2024

A Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre) divulgou que, entre 2023 e 2024, foram confirmados mais de 300 casos de febre oropouche em 20 dos 22 municípios acreanos. Isso representa cerca de 90% do território estadual.

Foram testadas 731 amostras, das quais 318 resultaram positivas para a doença. A febre oropouche é transmitida principalmente por mosquitos, e o vírus Orthobunyavirus oropoucheense (OROV) é mantido no sangue desses insetos após picarem pessoas ou animais já infectados.

Em âmbito nacional, a faixa etária mais afetada são as pessoas entre 20 e 29 anos, segundo dados do Ministério da Saúde. O Brasil registra um total de 5.102 casos, com 2.947 deles concentrados na região Amazônica, onde Rondônia lidera o número de ocorrências.

Os sintomas da febre oropouche são similares aos da dengue e da Chikungunya. Trata-se de uma arbovirose, isto é, uma doença transmitida pela picada de mosquitos, em especial pelo tipo conhecido popularmente como maruim ou meruim.

Com informações do G1-AC