Com gols no finalzinho, Rio Branco e São Raimundo/RR ficam no 1 a 1

Com dois gols anotados no finalzinho de partida, o Rio Branco não passou de um empate neste sábado (18), no estádio Florestão, contra o São Raimundo-RR por 1 a 1. Nelson abriu o placar a favor dos visitantes, mas Tiago Dunha, cobrando pênalti, deixou tudo igual no placar.

Tabela

Com o empate diante do São Raimundo/RR, o Rio Branco perdeu a chance de entrar no G-4 da competição. O Estrelão chegou quinto ponto ganho e assume a quinta posição na tabela de classificação. Já o Mundão segue sua via sacra sem vitórias no torneio. No entanto, a equipe somou o primeiro ponto na competição, deixando a lanterna da chave para o Humaitá-AC, que nesta segunda-feira (20), às 20h15 (de Brasília), encara o Trem-AP.

Próximos jogos

Na busca de entrar no G-4 do grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D 2024, o Rio Branco visita na próxima segunda-feira (27), a partir das 20h15 (de Brasília), o Trem-AP. O duelo será disputado no estádio Zerão, na cidade de Macapá. Por outro lado, o São Raimundo retorna ao Acre no próximo sábado (25), para encarar o Humaitá, às 15h, no estádio Florestão. Os dois jogos serão válidos pela quinta rodada da competição.

Outros resultados

Outros dois jogos pelo Grupo A1 foram realizados neste sábado (18). Na cidade de Manaus, o líder Manauara superou o Princesa do Solimões por 3 a 1. Na outra partida, ocorrida no estádio Aluízio Ferreira, na capital rondoniense, o Porto Velho superou o Manaus-AM por 2 a 0, assumindo a vice-liderança.

Resumo do jogo

Com 134 torcedores (R$ 1.390,00) presentes nas arquibancadas do estádio Florestão, o Rio Branco, mesmo com a possiblidade de assumir uma vaga no G-4, quase não ameaçou o gol dos visitantes na primeira parte do jogo. Por outro lado, o Mundão era um time mais organizado em campo, tanto que acertou o travessão do time acreano logo nos primeiros minutos de partida, num chutaço de Kanté, que ainda contou com o desvio salvador do goleiro Evandro Gigante.

Na etapa complementar, o técnico estrelado Wemerson Rambinho fez algumas mudanças no Rio Branco, com as entradas dos jogadores Tiago Dunha, Joel e Marquinhos. O resultado foi um Rio Branco mais propositivo, mas ainda com dificuldades de furar a defensiva do Mundão.

Com o jogo igual e bastante brigado no meio-campo, as chances de gols eram quase raras. Numa delas, os visitantes quase abriram o placar numa finalização de Nelson, com a bola ficando na rede pelo lado de fora da equipe acreana. Ufa!

O time roraimense se animou e seguiu buscando o gol e, após jogada pelo lado direito, o atacante Nelson testou com eficiência para abrir o placar da partida, aos 44 minutos. No entanto, no minuto seguinte, a zaga do Mundão fez pênalti no ataque estrelado. O árbitro alagoano João Paulo dos Santos Nascimento apontou o dedo para a marca da cal. Tiago Dunha cobrou bem a penalidade e deixou tudo no placar: 1 a 1.