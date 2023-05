Programa Silvio Santos iniciou uma busca pela “menina bambu”, que fez piada em 1985

O Programa Silvio Santos resolveu resgatar um de seus principais memes e iniciou uma busca pela “menina bambu”. No Twitter, a conta oficial da atração do SBT pediu ajuda para encontrar a garota, que deixou o Dono do Baú sem palavras após uma piada durante um programa, em 1985.

“Estamos em busca da moça do ‘bambu’, que conseguiu deixar Silvio Santos sem palavras em 1985. Caso você a conheça, escreve nos comentários dessa publicação”, diz o post do programa.

Na época, a “menina bambu” disse, durante o programa de Silvio Santos: “Qual é a diferença entre o poste, o bambu e a mulher?”. O apresentador riu, mas a resposta da menina chocou o empresário.

“O poste dá luz em cima, a mulher da luz embaixo”, começa a menina. “E o bambu?”, questiona Silvio. “Enfia no teu c*”, respondeu ela.

Fonte: Metrópoles