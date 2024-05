Acidente de motocicleta deixa jovem ferida no Bairro Bosque

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e dois carros estacionados, na rua José de Melo, localizada no bairro Bosque, deixou a vítima, identificada como Carla Vitória Alves Barros, de 22 anos, ferida na noite desta terça-feira, (07).

De acordo com as informações colhidas no local do acidente, Carla Vitória conduzia sua moto, uma Yamaha Factor 150 de cor preta, em direção ao bairro, na tentativa de desviar de um carro que estava estacionando, perdeu o controle do veículo e acabou colidindo violentamente contra o outro automóvel que estava estacionado à beira da rua.

Os impactos foram tão intensos que a jovem foi arremessada ao solo, resultando em ferimentos graves.

A viatura do suporte básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima, fizeram os primeiros atendimentos no local e encaminharam até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Carla Vitória foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com possível fratura na perna direita e um corte no braço esquerdo, seu estado de saúde é considerado estável.