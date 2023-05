Foragido do Acre por tráfico de drogas é preso em Porto Velho

O foragido da justiça identificado como Gilvane Barros Moreira, foi preso no final da manhã desta quarta-feira (03), por Agentes da Polícia Civil através da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

A prisão ocorreu em uma residência na Rua Patativa, bairro Lagoa Azul, zona leste de Porto Velho.

De acordo com o relato policial, Gilvane foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, e estava sendo procurado pela Justiça do estado do Acre.

No momento da prisão, o foragido confessou ter uma arma no imóvel, onde foi apreendida uma espingarda calibre 36 com uma munição. O criminoso foi encaminhado a Delegacia onde ficou a disposição da justiça.

Fonte: pvhnoticias