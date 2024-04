Ataque de Rottweiler deixa criança ferida em Rio Branco

Uma criança de cinco anos foi vítima de um violento ataque de um cão da raça Rottweiler na tarde desta sexta-feira (26), em Rio Branco. O incidente ocorreu na Travessa São Caetano, bairro Vitoria, parte alta da cidade.

De acordo com informações repassadas, a menina estava a caminho da casa da avó quando foi surpreendida pelo cão da família. Sem qualquer provocação aparente, o animal atacou-a brutalmente, causando-lhe múltiplos ferimentos graves.

Familiares que presenciaram o ataque descreveram os momentos como “desesperadores”, relatando grande dificuldade para afastar o animal da criança.

A Viatura do Suporte Básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima. O enfermeiro Geyson Oliveira, que atendeu ao chamado, expressou seu choque ao ver a gravidade das lesões. “Eram ferimentos profundos, com lacerações no couro cabeludo e um afundamento significativo na região occipital do lado direito da cabeça”, detalhou Oliveira.

Além das mordidas, a criança sofreu uma fratura com deformidade no membro superior. Ela foi encaminhada ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco, onde recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada para cirurgia no centro cirúrgico da unidade.

Este incidente acende novamente o debate sobre a posse responsável e medidas de segurança no convívio com animais potencialmente perigosos. Autoridades locais e especialistas em comportamento canino reforçam a importância da supervisão constante de adultos quando crianças estão próximas a animais, especialmente aqueles conhecidos por sua força física e potencial de agressividade.

O estado atual de saúde da criança ainda requer atenção.