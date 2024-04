Polícias Civis do Acre e Mato Grosso cumprem mandado de prisão de condenado por estupro

Na tarde desta sexta-feira, 26, as Polícias Civis do Acre e Mato Grosso uniram esforços para dar cumprimento a um mandado de prisão definitivo expedido pela Vara Criminal de Senador Guiomard. O alvo da operação foi A.M.da S.V., de 30 anos, condenado pelo crime de estupro.

A ação conjunta foi realizada pela Delegacia Geral de Polícia Civil de Senador Guiomard, no Acre, em parceria com a Delegacia Geral de Polícia Civil de Comodoro, no Mato Grosso. O mandado de prisão foi efetivado com sucesso, demonstrando a eficácia da colaboração entre as instituições policiais de diferentes estados.

“Esta operação é um exemplo claro da importância da colaboração e da troca de informações entre as polícias interestaduais. Ao unirmos nossos esforços e recursos, conseguimos alcançar resultados mais efetivos no combate à criminalidade”, destacou o Delegado responsável pela operação, Romulo Barros.

O indivíduo detido foi apresentado à Delegacia Geral de Polícia Civil de Comodoro/MT, onde aguardará a realização da audiência de custódia perante o Poder Judiciário. Essa ação reforça o compromisso das autoridades policiais em combater crimes graves como o estupro e garantir a punição dos responsáveis, contribuindo para a segurança e a justiça em ambas as regiões.

Por Ascom/PCAC