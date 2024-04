Ciclista fica ferida após incidente em buraco na Rodovia AC-40

O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (26), a ciclista Vitória da Silva Branã, de 21 anos, sofreu ferimentos graves ao cair de sua bicicleta devido a um buraco na Rodovia AC40, em frente ao depósito da Gazin, enquanto seguia no sentido Senador Guiomard.

De acordo com testemunhas, a jovem foi surpreendida pelo obstáculo na via, resultando em uma queda imediata. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Brasiléia, que por coincidência passavam pelo local no momento do acidente, prestaram os primeiros socorros. A gravidade das lesões exigiu que a ambulância de suporte avançado 01 fosse acionada, interceptando a ambulância inicial próxima à sorveteria Boneco de Neve, na região do Vila Acre.

Vitória foi rapidamente encaminhada ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco, onde foi entregue ao setor de traumatologia. Os médicos que a atenderam diagnosticaram uma possível fratura no braço direito e um traumatismo craniano encefálico moderado. Apesar da seriedade das lesões, seu estado de saúde foi considerado estável.