Mulher é atropelada ao tentar atravessar avenida em Rio Branco e vai parar em estado grave no PS

Por Davi Sahid

Francisca das Chagas Barroso dos Santos, de 47 anos, foi vítima de atropelamento na noite desta sexta-feira, 26, na Avenida Getúlio Vargas, no Conjunto Proncon, no bairro Vila Ivonete em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Francisca foi tentar atravessar a rua juntamente com o marido e outras pessoas, quando o motorista do veículo Fiat Polo, de cor prata, placa NEE-0979, que trafegava na velocidade acima do permitido pela avenida, no sentido bairro-centro colidiu fortemente contra a vítima.

Com o impacto Francisca foi arremessada em cima do capô e do para-brisa, bateu a cabeça e caiu no asfalto desmaiada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos, estabilizaram a paciente e a encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a Médica do SAMU, Francisca sofreu um corte na cabeça, um Traumatismo Crânioencefálico (TCE) grave e precisou ser entubada.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. O motorista que estava com a habilitação de outra categoria foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.