Polícia Civil desarticula rede de tráfico de drogas em Capixaba

A Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou a prisão de um casal acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação, que ocorreu nesta quarta-feira, 7, teve como alvo uma residência no centro da cidade, onde D. S. M e T. S. S foram detidos.

Durante a busca na residência, os policiais encontraram grandes quantidades de drogas, dinheiro em espécie e materiais relacionados ao tráfico, corroborando as suspeitas de que o casal fazia parte de uma organização criminosa atuante no comércio ilegal de entorpecentes na região. Segundo as investigações, o casal era responsável por distribuir drogas em pontos estratégicos da cidade, alimentando o tráfico local.

O delegado de Capixaba, Aldízio Neto, enfatizou a importância da prisão do casal, descrevendo-a como um golpe significativo contra o tráfico de drogas na região. “A operação é resultado de meses de investigações conduzidas pela equipe local, ressaltando o compromisso das autoridades em combater o crime organizado e proteger a segurança e o bem-estar da comunidade”, disse.

O casal foi encaminhado à delegacia de Capixaba, onde aguarda para responder pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. As investigações continuam em andamento para identificar outros envolvidos no esquema e desmantelar completamente a rede de tráfico na região.

A Polícia Civil reiterou seu compromisso com a segurança pública e enfatizou a importância da colaboração da população no combate ao crime, incentivando denúncias anônimas através do Disque-Denúncia, no número 68-3234-1052 / 99974-6417, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e segura para todos.

Por Ascom/PCAC