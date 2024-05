Corpo do ex-dono da Casa dos Cereais será levado para Goiás

O corpo do empresário Vitor Moreira Nolêto, que morreu no final da tarde dessa quarta-feira, 8, em acidente de carro (veja aqui), é velado na capital acreana até às 13 horas desta quinta-feira, 9, no Complexo da Igreja Assembleia de Deus Madureira.

A família informou que, após o velório, o corpo será levado para Anápolis (GO), cidade natal do empresário.

Vitor Nolêto foi dono do antigo supermercado Casa dos Cereais, em Rio Branco. A morte do empreendedor causou grande comoção nas redes sociais entre amigos, conhecidos e familiares.

“Um grande irmão, pai, esposo, avô, amigo, pastor, que deixa um legado de fé, trabalho e resiliência. Sua vida muito nos inspira e deixará muitas saudades em nossos corações”, escreveu a família Moreia Nolêto.