Gladson Cameli envia especialistas em salvamento e buscas em escombros ao Rio Grande do Sul

O Governo do Acre anunciou nesta quinta-feira (9) o envio de uma equipe do Corpo de Bombeiros especialista em salvamento aquático e buscas em escombros, bem como recursos necessários para auxiliar na busca e salvamento de sobreviventes do desastre hidrológico do Rio Grande do Sul.

O governador do Acre, Gladson Cameli, esteve na Comando-Geral do Corpo de Bombeiros e desejou proteção divina aos profissionais acreanos. “O Rio Grande do Sul realmente vive um momento de calamidade, cabe a nós unirmos forças e daqui, do extremo norte do Brasil estamos enviando ajuda para a outra ponta. Peço a Deus que ilumine esses combatentes”, disse o chefe do executivo.

De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Eden Santos, o envio dos recursos foi coordenado com o Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil – LIGABOM. A equipe é composta por 4 bombeiros especialistas em salvamento aquático e em ambientes colapsados, com 1 barco equipado, 1 viatura (camionete) e 1 cesto de salvamento de animais e pessoas criado pela capitã Ruana Casas (CB/AC).

O capitão Marcos Corrêa, que comanda a equipe composta pelo terceiro sargento Zinho Galvão, terceiro sargento Genilvan Moura e terceiro sargento Ismael Medeiros disse que a experiência adquirida com as frequentes alagações no Acre deve ser importante durante o tempo de atuação do grupo. “O nosso sentimento é de solidariedade, mas vamos ajudar a população gaúcha, representando nosso estado trabalhando com profissionalismo e dignidade. A experiência, sem dúvida, é o fator mais importante dessa missão”, disse.

A viagem até o Rio Grande do Sul deve levar 6 dias. Não há data para o retorno da equipe.

Veja o vídeo: