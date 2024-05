Governo conserva Ponte Metálica com renovação da pintura na estrutura

Para preservar a Ponte Metálica Juscelino Kubitschek sobre o Rio Acre, no centro de Rio Branco, o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), está trabalhando na limpeza da parte metálica e aplicação de produto anticorrosivo para posterior pintura da estrutura.

Em vistoria nesta quarta-feira, 8, a presidente do Deracre, Sula Ximenes, afirmou que a execução faz parte da segunda etapa do trabalho de manutenção da ponte, que consiste na revitalização.

“Cumpro uma determinação do governador Gladson Cameli, e esse trabalho na Ponte Metálica faz parte da segunda etapa, que é a renovação da pintura da estrutura”, afirmou.

Além disso, o governo do Acre trabalhou na primeira etapa para garantir segurança e o pleno funcionamento da ponte no prazo ágil de cinco meses.