Vocalista do Iron Maiden Bruce Dickinson relembra câncer na língua: “Muito pesado”

O vocalista do Iron Maiden Bruce Dickinson falou sobre o câncer na língua, diagnosticado em 2015, durante sua entrevista no “Conversa com Bial”, que foi ao ar na quarta-feira (8).

“Eu gravei o álbum ‘The Book of Souls’, do Iron Maiden, com aquela coisa crescendo na minha garganta. Era o que? O estágio 3 do câncer. Eu tinha um tumor de 3,5 cm na minha língua e um de 2,5 cm no nódulo linfático. As pessoas disseram: ‘Era pequenininho. Ele pegou no início’. E eu estava tipo: não. É uma bola de golfe, de tênis de mesa”, contou.

“Eles conseguiram tirar com radioterapia, muita, e quimioterapia ao mesmo tempo. Então foi muito pesado para o corpo, mas eu me livrei dele”, afirmou.

O apresentador Pedro Bial afirmou que a voz do vocalista da banda de rock continuou a mesma e Dickinson falou sobre o processo de retorno à banda.

“Levei uns 10 meses até decidir: ‘Está bem, vamos tentar’. Quando tentamos cantar cedo demais… lembre-se de que toda a garganta, todos os músculos, tudo, basicamente a gente enfia a cabeça num microondas por uns dois meses. Tudo está irritado e precisar relaxar”, disse.