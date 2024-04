Bebedeira entre “amigos” termina com um ferido a golpes de faca em Rio Branco

Por Davi Sahid

Marcos Roberto Silva do Nascimento, 41 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste sábado, 27, na rua Otávio Rola, no bairro Conquista, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Marcos Roberto estava bebendo em via pública com “amigos” quando começou a discutir com um deles. Irritado, o agressor tomou posse de uma faca e desferiu um golpe profundo nas costas e outro na perna direita da vítima. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

A ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Marcos ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as características do criminoso e em seguida fez patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso inicialmente segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará à disposição da delegacia especializada.