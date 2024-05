Copa Libertadores: Botafogo vence LDU e respira na luta por vaga nas oitavas

Em jogo de alta tensão até o apito final, o Botafogo conquistou uma importante vitória sobre a LDU, por 2 a 1, nesta quarta (8).

Hugo e Júnior Santos marcaram os gols que mantém o Glorioso na disputa pela classificação no grupo D da Libertadores. Estrada chegou a empatar a partida para a Liga no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

A chave está totalmente aberta após a quarta rodada. O Botafogo tem os mesmos seis pontos do que o líder Junior Barranquilla, perdendo no saldo de gols. O Universitario é o terceiro lugar, com cinco, e a LDU está na lanterna, com quatro.

Agora, o time de Artur Jorge terá que confirmar a vaga no mata-mata da Libertadores fora de casa. No dia 16, visita o Universitario em Lima, no Peru. No dia 28, encara o Junior em Barranquilla, na Colômbia.

Botafogo começa em cima

Com a necessidade da vitória, o Botafogo partiu para cima e teve chances de abrir o placar no início. Aos 2, Júnior Santos foi lançado, invadiu a área mas chutou em cima de Domínguez.

Antes dos 15 minutos, Damián Suárez e Savarino também levaram perigo ao gol da LDU, que tinha clara a estratégia de se defender e sair no contra-ataque com Jhojan Julio, Estrada e companhia.

VAR analisa por 10 minutos

Em vacilo defensivo do Botafogo, que começou com erro de Luiz Henrique na saída de bola, a Liga foi fatal. Arce cabeceou na trave e, após bate e rebate na área, Estrada marcou de calcanhar.

O VAR, contudo, entrou em ação e a partida ficou paralisada por 10 minutos. O árbitro e um dos assistentes foram revisar o lance e, enfim, confirmaram a posição irregular no lance: 0 a 0.

Golaço de Hugo!

Com a torcida empolgada após a anulação, o Botafogo seguiu em cima da LDU. Luiz Henrique, em jogada individual pela direita, deixou Hugo em condições de abrir o placar.

O camisa 16 dominou e soltou uma bomba de pé esquerdo, sem chances para Domínguez, e colocou o Glorioso na frente: 1 a 0 aos 30 minutos da primeira etapa!

LDU empata nos acréscimos

A partida ficou lá e cá a partir disso. O Botafogo não manteve a marcação alta, dando espaço para o time de Josép Alcácer progredir e ganhar confiança no jogo.

Aos 44, Jeffinho perdeu chance incrível após nova jogada com participação de Luiz Henrique.

Aos 49, a Liga respondeu na bola aérea: Estrada subiu mais do que a zaga e desviou cobrança de falta. Após nova revisao do VAR, o gol foi confirmado: tudo igual antes do intervalo.

Mais pressa do que organização

Com Romero no lugar de Jeffinho, o Botafogo voltou para o segundo tempo com mais pressa do que organização. Assim, o time de Artur Jorge perdeu o controle das ações ofensivas.

A posse de bola da LDU cresceu e, por mais que não tenha ameaçado a meta de John, os equatorianos também não sofreram grande perigo até os 22 minutos.

Júnior Santos decide

Quando Romero, que entrou bem mais uma vez, lançou Júnior Santos, o camisa 11 ganhou na velocidade e tocou na saída de Domínguez para colocar o Botafogo na frente: 2 a 1 aos 23!

Foi o nono gol do atacante na Libertadores, artilheiro isolado da atual edição da Copa, que fez o Nilton Santos vibrar após a confirmação do gol com a revisão do VAR.

As melhores chances até o fim foram do Botafogo, que assumiria a liderança da chave se vencesse por três gols de diferença. O placar, contudo, não voltou a ser alterado.

Botafogo 2 x 1 LDU

Botafogo: John; Damián Suárez, Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa (Gregore), Marlon Freitas, Savarino (Tchê Tchê) e Jeffinho (Romero); Luiz Henrique (Diego Hernández) e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

LDU: Domínguez; Quintero, Adé, Facundo Rodríguez e Quiñonez; Piovi, Villamil (Alzugaray) e Jhojan Julio (Ângulo); Estupiñan (Alvarado), Estrada (Charcopa) e Arce. Técnico: Josép Alcácer.

Gols: Hugo (30’/1ºT) e Júnior Santos (23’/2ºT), do Botafogo; Estrada (49’/1ºT), da LDU.

Cartão amarelo: Lucas Halter, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Diego Hernández (BOT); Estrada, Domínguez e Piovi (LDU).

Cartão vermelho: Não houve.

Renda e público: R$ 1.116.126,00 / 24.612 pagantes / 26.464 presentes.

Motivo: Quarta rodada do Grupo D da Libertadores.

Data e hora: 8 de maio de 2024, às 21h30 (de Brasília).

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Árbitro: Darío Herrera (ARG).

Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Ezequiel Brailovsky (ARG).

Árbitro de vídeo: Hernán Mastrangelo (ARG).