Athletico-PR goleia Rayo Zuliano fora de casa e mantém 100% na Copa Sul-Americana

O Athletico-PR segue embalado na Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (8), o time de Cuca goleou o Rayo Zuliano por 5 a 1, no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela. Com o resultado, o Furacão manteve o 100% de aproveitamento no Grupo E, sendo a equipe com melhor campanha na fase de grupos do torneio.

Com um time misto, o Athletico-PR garantiu o resultado ainda no primeiro tempo, quando aplicou 3 a 0. O Furacão balançou as redes com os atacantes Di Yorio e Gonzalo Mastriani, duas vezes, com o zagueiro Felipinho e com o lateral-esquerdo Lucas Esquivel. Os mandantes diminuíram com José Ochoa.

Com o resultado, o Athletico-PR permaneceu na primeira colocação, com 12 pontos, e quatro vitórias em quatro jogos. Na segunda posição está o Sportivo Ameliano, com sete, seguido do Danúbio, com quatro. Com a derrota, o Rayo Zuliano continuou em último, em quarto, com nenhum ponto conquistado.

Antes de voltar suas atenções à Sul-Americana, o Athletico-PR entrará em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Furacão enfrentará o Palmeiras neste domingo (12), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. O próximo duelo pelo torneio internacional será apenas na próxima quarta (15), às 19h (de Brasília), contra o Danúbio.