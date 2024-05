Cuiabá goleia Metropolitanos pela Copa Sul-Americana na estreia do atacante Petit

Cuiabá passou por cima do Metropolitanos, por 3×0, na noite desta quarta-feira (8), pela quarta rodada do grupo G da Copa Sul-Americana e voltou a vencer após sete partidas. Depois de resultados ruins no Campeonato Brasileiro e Copa Verde, o Dourado venceu mais uma na Sula e mantem seus 100% de aproveitamento no grupo.

Com Fernando Sobral e duas vezes Isidro Pitta marcando na partida, o Cuiabá aliviou a pressão que vinha sofrendo, muitos jogos com derrotas e apresentando um futebol muito ruim dentro de campo. E também marcou a estreia de Petit sob o comando da equipe. Primeiro jogo e a vitória voltou.

Com o resultado positivo, o Cuiabá assumiu a liderança do grupo G. Agora com oito pontos, o Dourado passou Lanús, que tem sete, mas joga amanhã contra o Deportivo Garcilaso.

O JOGO

O primeiro tempo foi movimentado, com o Cuiabá mais presente na área do adversário e comandando o meio de campo com mais posse de bola. Aos 38, Fernando Sobral abriu o placar com um golaço após o time tentar seis vezes e a bola não entrar. No segundo tempo, o Dourado seguiu no ataque, buscando ampliar e logo Isidro Pitta apareceu e marcou dois, fechando a partida em 3×0, com o Cuiabá goleando o Metropolitanos na Arena Pantanal, voltando a venceu uma partida e aliviando a situação do clube.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Na quinta rodada do grupo G da Sul-Americana, o Cuiabá volta a campo na quarta (15), diante do Deportivo Garcilaso. A bola rola às 21h (de Brasília) na Arena Pantanal. Antes, o clube joga a partida de volta da semifinal da Copa Verde, neste fim de semana, contra o Vila Nova, e precisa reverter o resultado de 2×0 feito pelo time goiano na ida se quiser a vaga na final da competição regional.