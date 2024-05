Fortaleza sofre na altitude e leva goleada do Nacional Potosí pela Copa Sul-Americana

Fortaleza perde invencibilidade de 11 jogos

Não funcionou e o Nacional pressionou a maior parte do primeiro tempo. Callejo abriu o placar logo no comecinho, mas pouco depois Lucero empatou, dando a falsa impressão que o Fortaleza poderia ter fôlego para equilibrar o confronto.

No fim da etapa final, Prost desempatou. No segundo tempo, o Fortaleza teve lampejos e até chances de empatar, mas um chutaço de Guerra e no finalzinho outro de Alvarez definiram o placar.

O Fortaleza perdeu uma invencibilidade de 11 jogos e sofreu sua primeira derrota na Sul-Americana de 2024.

Próximos jogos

Pela Copa Sul-Americana, o Fortaleza enfrenta na próxima quarta-feira (15) o Boca Juniors, pela quinta rodada da fase de grupos, em La Bombonera, em Buenos Aires. O jogo será às 21h (de Brasília). O Nacional Potosí recebe o Sportivo Trinidense-PAR na terça-feira (14), às 23h (de Brasília).

Antes, o Fortaleza tem jogo pela sexta rodada da Série A do Brasileiro. No domingo (12), o Leão recebe o Botafogo, na Arena Castelão, na capital cearense, às 16h (de Brasília).

Nacional Potosí-BOL 3 x 1 Fortaleza

Nacional Potosí: Mustafa; Baldomar, Ortíz, Restrepo e Mancilla; Pavia (Guerra), Cristaldo (Alvarez), Hoyos (Andia) e Galindo (Azogue); Prost e Callejo (Torrico). Técnico: Alberto Illanes.

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Titi e Pedro Augusto; Yago Pikachu (Pedro Rocha), Zé Welison (Moisés), Martinez (Tinga), Rossetto (Pochettino) e Bruno Pacheco; Lucero e Machuca (Kervin Andrade). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Gols: Callejo (6min1ºT), Prost (36min1ºT), Guerra (24min2ºT), Alvarez (47min2ºT) para o Nacional; Lucero (15min1ºT) para o Fortaleza.

Cartões amarelos: Hoyos (Nacinal); Yago Pikachu (Fortaleza).

Motivo: 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Data e horário: 8 de maio de 2024 (quarta-feira), às 21h (de Brasília).

Local: Estádio Victor Agustín Ugarte, em Potosí (Bolívia).

Árbitro: Alex Cajas (Equador).

Auxiliares: Danny Ávila e Maurício Lozada (ambos do Equador).

VAR: Juan Adrade (Equador).