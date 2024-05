Com golaços, São Paulo vira sobre Cobresal e carimba vaga nas oitavas da Libertadores

Com a pontaria em dia, o São Paulo venceu o Cobresal por 3 a 1, nesta quarta-feira (8), no deserto de Calama, no Chile, e garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores com duas rodadas de antecedência.

Os donos da casa abriram o placar na primeira etapa, com Diego Coelho, mas Luciano empatou 15 minutos depois, em bela jogada dentro da área que terminou com uma finalização indefensável.

No segundo tempo, Rodrigo Nestor, que tinha acabado de entrar, acertou um forte chute de fora da área e marcou um golaço para virar a partida.

Aos 32 minutos, Calleri quase fez um lindo gol de cobertura, mas a bola acertou o travessão e, no rebote, o próprio argentino finalizou para sacramentar a vitória e a classificação. Pouco depois, o atacante saiu lesionado e preocupa a torcida.

Talleres e São Paulo classificados

O São Paulo chegou a 9 pontos, um a menos que o argentino Talleres, que lidera o grupo B. Ambos garantiram classificação na quarta rodada, já que o Barcelona-EQU, terceiro colocado, tem apenas 2 pontos e só poderá chegar a 8.

Além do Tricolor, o Atlético-MG também já garantiu classificação antecipada na Libertadores de 2024.

Zubeldía segue invicto pelo São Paulo

Além da classificação antecipada, a vitória também confirma o bom momento do São Paulo sob comando do técnico argentino Luís Zubeldía.

Em cinco jogos com o treinador, o time paulista está invicto: conseguiu quatro vitórias e um empate, um aproveitamento de 86,7%. São 11 gols marcados e apenas 3 sofridos.

O São Paulo volta a campo na próxima segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), contra o Fluminense, no Morumbis, pela sexta rodada do Brasileirão.