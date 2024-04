Festa do Trabalhador em Cruzeiro do Sul deve atrair mais de 20 mil pessoas

A expectativa de público para a festa do Trabalhador em Cruzeiro do Sul é de 20 mil pessoas. O megaevento, resultado da união entre o governo do Acre, Prefeitura de Cruzeiro e a Associação Comercial, será realizado na Praça Orleir Cameli na terça-feira, 30. O show nacional será do cantor Nadson O Ferinha e outras sete atrações vão se apresentar na festa que seguirá até de madrugada.

Os números representam melhor a dimensão do evento, que promete ser o maior em homenagem ao Dia do Trabalhador da história de Cruzeiro do Sul. No palco de quase 140 m², que abrigará 11 toneladas de equipamentos, haverá apresentações de 7 artistas da região, entre cantores, grupo de dança e bandas. 70 empreendedores do município vão comercializar bebidas alimentos e outros Itens no local. As inscrições já foram feitas pela prefeitura.

“Ao longo da gestão, busco sempre a parceria do governador Gladson Cameli, e muitos são os frutos desses esforços conjuntos, como é o caso da celebração do Dia do Trabalhador, que é tão importante para o aquecimento da economia. Que as famílias compareçam e divirtam-se bastante”, afirma Zequinha Lima.

Na próxima segunda-feira, 29, um encontro na Praça Orleir Cameli, as 10 horas, definirá as estratégias de organização do esquema de segurança e do trânsito antes, durante e após a realização do evento. Além da presença das forças de segurança do Estado, seguranças particulares, contratados pela prefeitura, vão atuar na festa. Equipes dos Bombeiros e do Serviço Móvel de Urgência- Samu, também estarão presentes.

” Como sempre defendo, somente com união, neste caso entre Estado e Prefeitura de Cruzeiro do Sul, é que conseguimos avanços importantes para o nosso povo. E foi pensando nos trabalhadores que ajudam a desenvolver o Acre, que estamos juntos para lhes oferecer uma linda homenagem, que vai ficar marcada pelo zelo, organização e, principalmente, pela manifestação de alegria dos que estiverem na Praça Orleir Cameli, cujo nome faz referência ao meu querido tio. Saúdo a população da minha terra natal e desejo a todos um inesquecível evento do Dia do Trabalhador”, desejou o governador Gladson Cameli.

Esquema especial de segurança

A união de esforços entre o poder Executivo estadual e o municipal planejou uma festa sem maiores intercorrências aos trabalhadores. Um grande esquema de segurança, composto por agentes das forças policiais do Estado e seguranças particulares, contratados pela prefeitura é montado para garantir tranquilidade para a população no espaço dos shows e no entorno do evento.

O comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, Coronel Edvan Rogério recomenda à população que evite levar objetos que representem perigos à integridade física, como garrafas e armas brancas, entre outros. Também solicita aos vendedores ambulantes que comercializem produtos em recipiente feitos à base de materiais descartáveis.

“Utilizaremos um efetivo suficiente para garantir uma festa tranquila à população. Não impediremos que as pessoas vão à praça com suas geleiras, mas que evitem portar objetos que possam ser usados como arma”, esclarece.

Confira as atrações da Festa do Trabalhador em Cruzeiro do Sul.

21h – DJ Nascimento

21h30- Grupo Tucumã

21h45- DJ Johnata Nascimento

22h – Eré Safadão

23h- Elian Máximo

00h – NADSON O FERINHA

01h45 – Banda Forró Gaiato

02h30- Alemão DJ