Eduardo Leite agradece a Musk por doação de mil antenas de internet para auxiliar o RS

O bilionário e dono do X, antigo Twitter, Elon Musk, anunciou, nesta quinta-feira (9), uma doação da Starlink (sua empresa de internet via satélite) para colaborar com o trabalho dos socorristas junto às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Pela rede social, o governador do Estado, Eduardo Leite, publicou agradecimento.

“Muito obrigado, Elon Musk, pela doação de 1000 antenas de internet via satélite Starlink. Como os equipamentos virão com os serviços de dados incluídos durante todo o período de calamidade, serão de extrema utilidade neste período de reconstrução do nosso estado!”, escreveu ele.

Mais cedo, Musk havia publicado: “Dada as terríveis enchentes no Rio Grande do Sul, a Starlink doará 1.000 terminais para as equipes de emergência e disponibilizará gratuitamente o uso de todos os terminais da região até que a região se recupere”.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que chegou a 107 o número de pessoas mortas em decorrência das chuvas que castigam o estado desde o início da semana passada. Há ainda 374 feridos e 136 desaparecidos.

Fonte: Itatiaia