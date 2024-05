Membros do Bonde dos 13 executam olheiro do Comando Vermelho no Taquari

Por Davi Sahid

O membro da facção Comando Vermelho Walesson Oliveira de Souza, de 33 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo, 18, na Rua Baguari, no bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Walesson era apontado como ‘olheiro’ da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e foi surpreendido por cinco criminosos da facção rival Bonde dos 13 (B13), originários do bairro Taquari e do Loteamento Praia do Amapá.

Ainda segundo a Polícia, o alvo dos criminosos era um líder do CV, no entanto, ao chegarem à Rua Baguari, encontraram Walesson e houve uma troca de tiros. A vítima foi atingida por vários disparos e morreu antes da chegada do socorro Médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, mas quando os socorristas chegaram ao local apenas puderam confirmar a morte de Walesson, atestando o óbito.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do 2° Batalhão para os trabalhos do Perito em criminalística. Após o término o corpo de Walesson foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da delegacia especializada.