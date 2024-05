Leila Pereira vai emprestar avião para levar doações às vítimas do Rio Grande do Sul

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, vai emprestar o avião pessoal para levar 2,5 toneladas de mantimentos e doações para as vítimas do Rio Grande do Sul. O avião vai sair do aeroporto de Congonhas, no próximo sábado (11), e irá para a cidade de Canoas.

Segundo o estafe da dirigente, Leila estava no aeroporto para a viagem ao Uruguai por conta do duelo entre Liverpool-URU e Palmeiras, pela fase de grupos da Libertadores, e descobriu que havia uma carga de donativos parada no local, pois não havia como transportá-la ao Rio Grande do Sul.

A presidente, então, ofereceu o próprio avião para levar os suprimentos ao estado afetado pelas enchentes. Na sexta-feira (9), a equipe já terá voltado ao Brasil, e o avião estará disponível.

O Palmeiras também anunciou que doará toda renda líquida do jogo contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, às 16h no próximo domingo (12), para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O valor estimado pelo clube é de R$1,4 milhões.

O Alviverde também estampará um QR Code nas camisas dos jogadores com intuito de recolher doações para os atingidos. A ação acontecerá nas partidas contra o Furacão e Liverpool, do Uruguai, pela Copa Libertadores, nesta quinta-feira (9), em Montevidéu.