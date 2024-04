Grávida vítima de acidente morre em UTI de Rio Branco

Morreu nesta sexta-feira, 26, a jovem Evelyn Dias Vitória Carioca, de 17 anos, após uma árdua batalha pela vida em Rio Branco. Ela foi uma das vítimas de um acidente envolvendo duas motocicletas, em Brasiléia, no último dia 17 de março, no qual pelo menos três pessoas ficaram gravemente feridas.

No acidente, Lucas Pereira Melo, de 22 anos, sofreu fraturas graves na tíbia e fíbula, sendo considerado, no momento do acidente, o mais crítico dos casos. Paulo Henrique Barbosa, de 18 anos, teve uma fratura no pé esquerdo. Uma menor de 15 anos, identificada apenas como A. K. S., sofreu cortes na cabeça e escoriações pelo corpo.

Evelyn Carioca, que estava grávida, enfrentou uma fratura na tíbia e em um dos pés. O socorro foi imediato, com todas as ambulâncias disponíveis de Brasiléia e Epitaciolândia sendo acionadas para prestar os primeiros socorros e transferir os feridos para o Hospital Regional do Alto Acre.

Entretanto, diante da gravidade dos ferimentos, três dos envolvidos, incluindo Evelyn, foram encaminhados para a capital. O caso de Evelyn foi particularmente delicado, pois além das lesões físicas decorrentes do acidente, a perda do bebê agravou ainda mais sua condição.

Ao longo de aproximadamente um mês e uma semana, Evelyn lutou pela vida em uma UTI, enfrentando oito cirurgias. Durante esse período, familiares e amigos mobilizaram campanhas de doação de sangue em seu nome, na esperança de contribuir para sua recuperação.

No entanto, nesta sexta-feira, apesar de todos os esforços da equipe médica e do apoio de familiares e amigos, Evelyn não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. A causa do acidente ainda está sendo investigada pelas autoridades policiais, que buscam esclarecer as circunstâncias que levaram à tragédia.

Entre as hipóteses em análise estão uma possível invasão de preferencial e uma tentativa de ultrapassagem que resultou em uma colisão frontal entre as motocicletas. De acordo com informação do jornal Alto Acre, a família e amigos mobilizam uma nova campanha para trazer o corpo de Evelyn para a cidade de Brasiléia, onde será sepultada.

A Prefeitura de Brasiléia emitiu manifestação de pesar nas redes sociais lamentando a morte da jovem. A seguir a íntegra da nota:

Nota de Pesar

É com tristeza e pesar que a Prefeitura de Brasiléia, em nome da Prefeita Fernanda Hassem e do vice-prefeito Carlinhos do Pelado, presta suas condolências aos familiares e amigos pelo falecimento da jovem Evelyn Dias Vitória Carioca.

Evelyn, tinha 17 anos e veio a Óbito hoje vítima de um acidente automobilístico.

Que Deus conforte a família enlutada e os amigos, e que as boas lembranças sempre ilustrem nossos pensamentos.

Descanse em paz!