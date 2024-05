Bolsa feita em marchetaria no Acre ganha prêmio internacional da Unesco: ‘Grande conquista’

A quinta edição do Prêmio do Sebrae, que é uma iniciativa conjunta do Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae) e do Centro de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB Sebrae), recebeu inscrições de 1.208 artesãos de todas as regiões do Brasil, demonstrando a diversidade e a riqueza do artesanato nacional.