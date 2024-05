Thomas Bryan vence venezuelano e conquista cinturão no México

O lutador acreano de MMA, Thomas Bryan, 24 anos, conquistou o cinturão da categoria até 61,2 kg no Predador Fight Championship 47, após finalizar o venezuelano Armando Figueira, conhecido como “El Samurai”. O embate aconteceu no sábado, 18, no Iberostar Hotel, em Cancun, no México.

Antes do combate, Bryan, representante da “Chute Boxe”, manteve-se sereno e confiante em um desfecho favorável. Sua confiança se traduziu em sucesso quando ele aplicou uma finalização de mata leão em Figueira, garantindo o título no quarto round da competição.

Com o triunfo, Bryan expressou sua satisfação e gratidão: “Estou muito feliz de estar aqui representando nosso Acre, representando nossa escola. Como prometido, segunda-feira a gente está de volta com o cinturão; foram 4 rounds de guerra, um cara muito duro, bati muito duro nele e ele não caía. E é isso, família, obrigado pela torcida”, celebrou após a vitória.

A excelente atuação de Bryan não passou despercebida, recebendo elogios até mesmo de seu oponente, que fez questão de exaltar o acreano através das redes sociais.

Veja o vídeo: