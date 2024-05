Azarão, Borussia Dortmund deixa PSG pelo caminho e volta à final da Champions League

Nesta terça-feira (7), o Borussia Dortmund voltou a vencer o Paris Saint-Germain por 1 a 0, agora no Parc des Princes, em Paris, e fará sua terceira final de Champions League, a primeira em onze anos.

O gol da partida foi marcado pelo experiente zagueiro Mats Hummels, após escanteio cobrado por Brandt, aos 5 minutos do segundo tempo. Como havia vencido por 1 a 0 a ida na Alemanha, o Dortmund fez 2 a 0 no placar agregado.

Agora, os alemães aguardam os vencedores do confronto entre Real Madrid e Bayern de Munique — após empatarem em Munique por 2 a 2, os times voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (8), no Santiago Bernabéu, às 16h (horário de Brasília).

Semifinal com histórias distintas

A semifinal pode ser contada tanto pelo heroísmo do Borussia Dortmund, que chega à final do maior torneio entre clubes do mundo mesmo em meio a uma campanha ruim na Bundesliga (5º colocado), quanto por mais uma decepção do PSG.

Maior campeão e atual tri, o PSG não consegue traduzir na Champions League a força (financeira, inclusive) do seu elenco, nem a ampla dominância no futebol francês. Mesmo depois de ter eliminado o Barcelona nas quartas de finais.

Desde que foi comprado pelo governo do Catar, em 2011, o PSG frequenta as fases decisivas do torneio em busca de seu primeiro título. De lá para cá, esteve em quatro quartas de finais, duas semis e uma final, mas segue frustrando seu torcedor.

O craque Kylian Mbappé, que deixará o time no fim da temporada, não vai conseguir botar o tão sonhado título na estante do clube de Paris.