Após 5 anos de governo, Gladson entrega as primeiras 19 casas e minimiza lentidão: “teve a pandemia, mas a responsabilidade é minha”

O governador Gladson Cameli entregou nesta sexta-feira, 26, dezenove casas para famílias em vulnerabilidade e beneficiadas com o aluguel social. A solenidade de entrega ocorreu no Loteamento Jequitibá, no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco, e contou com a presença de deputados, secretários e a população da região que acompanhou o ato.

“Eu fico muito feliz de entregar essas casas. Eu queria estar entregando 2 mil casas, mas agora é o momento, com o apoio do governo federal, de efetivar essa política pública tão importante. Eu me cobrava muito, os adversários falavam, mas não podemos esquecer que enfrentamos uma pandemia de 2 anos, mas de qualquer forma eu assumo a responsabilidade. A responsabilidade é minha”, disse.

Durante a solenidade, o chefe do Palácio Rio Branco assinou ainda a Ordem de Serviços para Construção de 383 casas no Conjunto Habitacional Cidade do Povo.

“Eu tenho a meta de entregar ainda nessa gestão as 1.600 casas em parceria com o governo federal. Essas primeiras casas são protótipos que foram feitas com recursos próprios do Estado”, pontuou.

A tarde do dia 26 de abril de 2024 ficará na memória das 19 famílias, mas em especial para Dona Luzia de 32 anos, mãe de duas adolescentes de 13 e 15 anos. Ela é o exemplo de cidadã que precisava de moradia. Há 10 anos eu morava de aluguel social. Eu me inscrevi em 2009. Nem esperava ganhar essa casa e do nada foram onde eu morava e falaram que eu havia sido sorteada. Eu não acreditei”, disse ela, emocionada.