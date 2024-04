Pela primeira vez, Expoacre será realizada primeiro em Cruzeiro do Sul e só depois em Rio Branco

Pela primeira vez desde o início da realização das feiras agropecuárias no Estado, a Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, será realizada primeiro este ano do que a de Rio Branco. No Vale do Juruá, a Expoacre vai acontecer de 31 de julho e 04 de agosto. Já na capital será 31 de agosto a 8 de setembro. A informação é da Assessoria de Comunicação do governo do Estado.

Ainda não há nenhuma atração musical confirmada para as feiras do Estado.

No ano passado, a Expoacre Juruá foi realizada de 30 de agosto a 3 de setembro e superou a expectativa de público, que era de 60 mil pessoas, alçando 80 mil de acordo com a organização.

Já nos negócios, houve controvérsia com relação aos números. A expectativa era de R$ 60 a R$ 100 milhões, mas segundo o Sebrae, foi de R$ 20 milhões o montante de dinheiro que circulou no local do evento. Neste número não estava computada a circulação de dinheiro na cidade com hotéis lotados, venda de roupas e calçados, taxistas e aumento na venda de combustível e outros.

Agosto agitado

Agosto será agitado em Cruzeiro do Sul. Além da Expoacre Juruá, de 31 de julho e 4 de agosto, o Novenário de Nossa Senhora da glória, culmina com a procissão em homenagem à Santa, no dia 15 de agosto. O Festival da Farinha será realizado também em agosto, no período de 28 a 31.