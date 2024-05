Programa Bolsa Família 2024: novo valor e calendário anunciado; veja

Para maio de 2024, o governo brasileiro anunciou atualizações importantes, incluindo um novo calendário de pagamento e um aumento nos valores dos benefícios.

Entenda as mudanças no Bolsa Família para Maio de 2024

No próximo mês de maio, o Bolsa Família, que visa dar suporte às famílias carentes, traz novidades que pretende aumentar o alcance de seu impacto positivo.

Com pagamentos programados e valores ajustados, as famílias terão um suporte financeiro mais robusto para enfrentar as adversidades econômicas.

Detalhes dos novos benefícios

Além do valor fixo mensal que foi elevado para R$ 600, o programa incluirá benefícios variáveis dependendo da composição de cada família.

Benefícios adicionais como o BPI (Benefício Primeira Infância) e o BVF (Benefício Variável Familiar) são estratégicos para atender faixas etárias específicas, oferecendo R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos e R$ 50 para famílias com dependentes entre 7 e 18 anos, além de gestantes e nutrizes.

Impacto da ausência do Vale-Gás em Maio

É importante destacar a pausa no pagamento do Vale-Gás neste mês, um auxílio destinado à aquisição de botijões de 13kg.

Este benefício, com valor de R$ 102, segue um calendário bimestral e sua última parcela foi disponibilizada em abril, marcando a pausa usual para o mês subsequente.

Calendário de pagamentos detalhado

O pagamento dos benefícios está organizado de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), facilitando a organização e evitando aglomerações nos pontos de pagamento. Confira as datas específicas de pagamento para maio de 2024:

Final do NIS 1: 17 de maio

Final do NIS 2: 20 de maio

Final do NIS 3: 21 de maio

Final do NIS 4: 22 de maio

Final do NIS 5: 23 de maio

Final do NIS 6: 24 de maio

Final do NIS 7: 27 de maio

Final do NIS 8: 28 de maio

Final do NIS 9: 29 de maio

Final do NIS 0: 31 de maio

As atualizações do programa Bolsa Família em maio de 2024 refletem o esforço contínuo do governo brasileiro em fornecer suporte necessário às famílias em vulnerabilidade social.

Com um calendário bem definido e um aumento nos valores dos benefícios, espera-se que mais famílias possam acessar oportunidades essenciais.

Fonte: O Antagonista