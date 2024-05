Flamengo enfrenta Palestino em jogo decisivo pela Libertadores

O Flamengo enfrenta o Palestino (Chile), a partir das 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (7) no Estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo, em partida decisiva pela Copa Libertadores. A Rádio Nacional transmite o confronto ao vivo.

Ocupando a vice-liderança do Grupo E com 4 pontos, o Rubro-Negro pode ficar em situação complicada na primeira fase da competição continental caso não derrote a equipe chilena, que ocupa a 3ª posição com três pontos. A liderança da chave é ocupada pelo Bolívar, que tem nove pontos.

O Flamengo realizou seus últimos ajustes no CT do @coquimbounido, para enfrentar o Palestino, amanhã (07), pela @Libertadores! 🇨🇱🔴⚫️#VamosFlamengo #CRF

📸: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/z2D8tRW0NS

— Flamengo (@Flamengo) May 6, 2024



Sem poder contar com o seu principal articulador de jogadas, o meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta, que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, a equipe da Gávea concentra as esperanças em uma boa atuação de outro jogador nascido no Uruguai, De la Cruz.

Quem está recuperado e pode reaparecer na equipe titular é Everton Cebolinha, que deve formar um trio de ataque com Luiz Araújo e Pedro. Desta forma o Flamengo deve iniciar a partida decisiva com: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Allan, Gerson e De la Cruz; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.