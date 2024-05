A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (7) a Operação Stasis para investigar ameaças sofridas pelo presidente do União Brasil, Antônio Rueda.

Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no interior de Pernambuco.

As investigações tiveram início na Polícia Civil do Distrito Federal. Com declínio da competência para o STF, a investigação ficou a cargo da Polícia Federal.