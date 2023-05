Toguro é indiciado por homicídio culposo por atropelamento e morte de motociclista

A Polícia Civil indiciou na última quinta-feira (4), por homicídio culposo — quando não há intenção de matar — o influeciador digital Tiago Ribeiro de Lima, mais conhecido como Tiago Toguro, de 34 anos, pelo atropelamento que resultou na morte do motociclista Jonny Vieira da Silva, de 30 anos, em março, em uma das saídas da Linha Amarela, na Vila do João, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.

Além disso, duas pessoas foram indiciadas por falso testemunho no caso.

Na sexta-feira (5), a 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da Área da Ilha do Governador e Bonsucesso devolveu o inquérito à 21ª DP para que sejam feitas novas diligências. O inquérito é assinado pelo delegado Cláudio Vieira de Campos, titular da distrital.

O artista seguia para São Paulo quando, segundo testemunhas, errou o caminho e tentou voltar de ré, atingindo Silva. Ele afirmou que o motoqueiro “estava em alta velocidade” e que ele teria sido o responsável pela colisão.

Em depoimento, cerca de quatro horas após o acidente, Toguro disse que “por volta da 1h40 trafegava na Linha Amarela, sentido Fundão, após a saída 9, em Bonsucesso, com uma Land Rover Evoque, em baixa velocidade”. De acordo com Tiago, “quando olhou para o retrovisor do seu lado pôde perceber uma moto vindo em alta velocidade”.

Ainda no termo declaratório, Toguro afirmou que “de repente esta moto colidiu na traseira do seu veículo”. O influenciador destacou que “imediatamente parou e desceu para socorrer a vítima” e que “percebeu estar a vítima com respiração fraca” e que “em seguida uma viatura da PM chegou e após 10 minutos chegou uma viatura da Lamsa”. O homem disse que “com a chegada dos bombeiros constatou-se o óbito”.

O influenciador disse também que “nada pôde fazer para evitar o acidente”. Toguro também não apresentou o veículo aos investigadores para perícia.

O g1 tenta falar com a defesa do blogueiro.

O influenciador Tiago Toguro começou a ganhar destaque na internet nos últimos anos, com vídeos sobre musculação e vlogs variados nos canais de YouTube “Em Busca do Shape Inexplicável” e “Mansão Maromba”. Os dois canais juntos somam quase 8 milhões de seguidores. Já a sua conta do Tiktok bateu 4,3 milhões recentemente. No instagram, Toguro conta com 6,4 milhões de fãs.