4 perfis estão em investigação, com suposta ameaça a escolas

Desde que montou uma equipe para apurar possíveis casos de ameaça ou violência nas escolas, o Estado do Acre conseguiu identificar cerca de 40 perfis que apresentaram algum tipo de ameaça ao ambiente escolar. Em 22 dias de investigações, membros da Comissão de Segurança Pública e Combate à Violência e Narcotráfico garantem que não localizaram nenhum caso de ameaça real.

Os dados foram apresentados no último final de semana aos deputados na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac). Os órgãos de segurança envolvidos afirmam que aqueles que usaram as redes sociais para brincar com o psicológico das pessoas irão responder por atos infracionais

De acordo com o chefe de Polícia Civil, José Henrique Maciel, os agentes e delegados envolvidos desenvolveram um trabalho intenso, que resultou em 30 boletins de ocorrência (BO) registrados, 21 pessoas conduzidas à delegacia para prestarem esclarecimentos e 19 apreensões e 40 perfis identificados, sendo que desses, quatro estão em processo de investigação.

O grupo de segurança destacou que de todas as pessoas identificadas, 95% são adolescentes, e na sua maioria com idade entre 11 a 15 anos.

