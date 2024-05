Prefeitura De Rio Branco Busca Conscientizar Jovens Sobre Os Perigos Do Cyberbullying

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), está promovendo uma série de ações para conscientizar a sociedade sobre os perigos e consequências do cyberbullying. A iniciativa visa educar os jovens, sobre os danos causados por esta forma de agressão virtual.

O cyberbullying é a prática de bullying em ambientes virtuais, como redes sociais e aplicativos de mensagem. Ele envolve perseguição, humilhação, intimidação, agressão e difamação de forma sistemática. Com o aumento do acesso à internet e o uso crescente das redes sociais, o cyberbullying tem se tornado uma preocupação significativa, particularmente entre os jovens.

As ações da prefeitura incluem palestras em escolas, eventos e distribuição de materiais informativos. Essas atividades são parte de um esforço maior para promover um ambiente online mais seguro e saudável, conscientizando a população sobre a importância de denunciar tais práticas.

“O bullying afeta a vida escolar e social de crianças e adolescentes, prejudicando seu desenvolvimento em vários aspectos. Por isso, é muito importante que as famílias e as escolas saibam como prevenir e conduzir esse tipo de situação. Pais e educadores têm grande influência na contenção do bullying”, explica Rila Feze, diretora de Direitos Humanos da Prefeitura, que coordena a equipe no trabalho.

Por Assecom/Prefeitura de Rio Branco