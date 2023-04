Colisão entre carro e moto deixa mulher com múltiplas fraturas em Rio Branco

Uma motociclista identificada por Daniela Barbosa, de 30 anos, ficou gravemente ferida após colidir contra um carro na noite desta quinta-feira, 6, no cruzamento da Avenida Iaco com a rua Aroeira, no bairro Jequitibá, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o carro trafegava na Avenida Iaco e a motocicleta no sentido contrário. O motorista do carro não deu a preferência para moto, que colidiu quase frontalmente e foi arremessada para cima do parabrisa, caindo no outro lado da pista.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu a vítima e a encaminhou até o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada com deformidade no punho, nariz e múltiplas escoriações pelo corpo. Após ser entregue ao setor de trauma do hospital para maiores avaliações, a vítima permaneceu em situação estável de saúde.