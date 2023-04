Nível do Rio Acre baixou ainda mais e chega a 15,78 metros nesta sexta-feira (7)

O nível do Rio Acre baixou ainda mais durante a madrugada na capital. De acordo com a Defesa Civil, o nível, às 6 horas desta sexta-feira, 7, é de 15,78m. A redução em comparação às 18 horas de ontem foi de mais de 30 centímetros. No período de 24 horas, a baixa do Rio Acre alcançou mais de um metro.

Com o nível descendo de forma acelerada, a Defesa Civil já está com o planejamento pronto para o retorno para casa das mais de 3 mil pessoas que estão desabrigadas em escolas e no Parque de Exposições.

O retorno às residências só será permitido quando o nível do rio atingir o que é chamado de cota de segurança, que é quando o nível reduz para menos de 13 metros. “Já está tudo preparado, só precisamos esperar que o rio reduza até uma cota que seja realmente segura. Pela vazante que estamos acompanhando, nossa expectativa é que tenhamos ainda o final de semana de baixa do rio e na próxima segunda-feira possamos dar início ao retorno das famílias desabrigadas para suas casas”, explica Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil Municipal.