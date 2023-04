Tiros, feridos e fogos: Comando Vermelho expulsa PCC e B13 da Cidade do Povo

O Acre vem passando por dias difíceis desde que os rios e igarapés transbordaram e mesmo no início de um feriado prolongado de uma Semana Santa a criminalidade não deu trégua. O que já estava ruim, piorou, mesmo com os recentes boletins da Defesa Civil confirmando as vazantes dos mananciais. Isso por conta da onda de violência que assola o Estado, mas que as autoridades fingem não ver.

Nas primeiras horas da tarde desta quinta-feira, 6, homens fortemente armados ligados ao Comando Vermelho invadiram “pontos quentes” da Cidade do Povo, o maior conjunto habitacional do Estado do Acre, para “dominar” e expulsar faccionados rivais pertencentes às organizações criminosas Bonde dos 13 e Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação foi orquestrada estrategicamente e contou com o apoio de ex-membros do PCC e B13 que rasgaram a camisa e se filiaram recentemente à facção que domina o tráfico de drogas e armas em todo o Acre e na região de fronteira.

Informações repassadas à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) garantem que pelo menos dois integrantes da organização criminosa Comando Vermelho ficaram feridos após invadirem a área na tentativa de tomar o poder de crime na região. Andrei Barbosa, 19 anos, e Gabriel Sales Souza, de 20 anos, foram alvejados a tiros em meio a um tiroteio ocorrido na guerra criminosa.

Gabriel sofreu disparo na região das nádegas e procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, sendo transferido para o pronto-socorro onde passou por cirurgia para retirada do projétil. O mesmo já teve alta médica. Já Andrei teria tomado rumo ignorado após ser ferido, mas logo em seguida foi localizado pela Polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em uma casa no bairro e foi encaminhado ao PS da capital. Antes de ser levado, o faccionado bradou palavras de ordem e ainda posou para as câmeras fazendo o gesto do CV.

Os relatos apontam que membros do CV teriam conseguido tomar posse da área. Dezenas de vídeos passaram a circular em redes sociais onde supostos integrantes da organização criminosa comemoraram a tomada de poder na Cidade do Povo. Queima de fogos foram ouvidas em várias regiões de Rio Branco simultaneamente às 19 horas, dando indícios de comemoração após o ato.

Moradores afirmaram que a situação ficou mais tensa no maior conjunto habitacional do Acre devido à suposta invasão da facção rival. Apesar da presença da Polícia Militar no local, carros com membros do CV andam pelo bairro livremente averiguando rua por rua no objetivo de encontrar inimigos. Também há imagens de muros pichados com a sigla “CV” em ruas do conjunto habitacional. Existem relatos que redutos das facções expulsas da CDP também teriam sido varridas dos bairros Recanto dos Buritis e Santa Inês. Em Rio Branco, apenas Taquari, pontos da Baixada da Sobral e ramais ainda estariam sob a influência do PCC e B13. Aliás, as duas facções vem travando uma guerra após rompimento. No mundo do crime, cada um por si significa mais sangue na rua e quem sabe até mesmo de inocentes.

Oficialmente, nenhum membro da alta cúpula do governo do Acre ou da Segurança Pública se posicionou sobre o acontecimento, o que evidencia um silêncio ensurdecedor do Estado.