Motorista da prefeitura de Epitaciolândia é preso com 100kg de cocaína

Gilberto Maciel Mendes, mais conhecido pelo apelido de ‘Falcão’, foi preso na última quinta-feira, 9, em uma barreira realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com quase 100 quilos de cocaína na BR-317.

A apreensão ocorreu nas proximidades do posto do entroncamento de acesso à cidade de Xapuri, quando um carro modelo Hyundai, placas OGN4A10 foi abordado com dois ocupantes, segundo informou o jornal O Alto Acre, de Brasiléia.

Gilberto, que é motorista da prefeitura de Epitaciolândia, estava acompanhado do ex-vereador Raimundo Teles, que foi liberado após o condutor assumir a responsabilidade pela droga já quando estava na delegacia de Epitaciolândia.

A droga, que consistia em 95 quilogramas de cloridrato de cocaína, com confirmação pelo narcoteste, estava em um fundo falso na parte traseira do veículo, tendo sido facilmente encontrada pelos patrulheiros federais.

O servidor público, que segundo as informações apuradas pelo jornal da fronteira está de licença-prêmio, foi preso em flagrante delito. O ex-vereador, que chegou a ser detido, teria apenas pegado uma carona, de acordo com as mesmas informações.